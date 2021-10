Une fenêtre sur le cerveau Les Étincelles du Palais de la découverte, 17 octobre 2021, Paris.

Une fenêtre sur le cerveau

le dimanche 17 octobre à Les Étincelles du Palais de la découverte

Accessible à partir de 13 ans. Le cerveau est un organe unique, ,beau et mystérieux ! Il est le siège de notre conscience, de notre personnalité et de nos émotions. Au cours de cette animation, nous vous proposons d’en apprendre plus sur notre cerveau. Les sujets qui peuvent être abordés sont vastes. Il sera possible de parler d’anatomie, de sommeil, des sens ou des illusions, au choix du médiateur. Venez vous joindre à nous pour en savoir plus sur cet organe « ,utile au sage qu’on aime à faire connaître ,». ,

13 ans et + Au cours de cette animation, il sera possible de parler d’anatomie, de sommeil, des sens ou des illusions, au choix du médiateur. Joignez-vous à nous pour en savoir plus sur cet o…

Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T15:40:00 2021-10-17T16:40:00;2021-10-17T15:40:00 2021-10-17T16:40:00