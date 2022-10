« Une femme seule » Théâtre contemporain à La Chevalerie, 25 novembre 2022, .

« Une femme seule » Théâtre contemporain à La Chevalerie



2022-11-25 – 2022-11-25

Une femme seule de Dario Fo et FRanca Rame

Adaptation Toni Cecchinato et Nicole Colchat

avec Sylvia Delagrange

Création sonore : Stéphanie Clerc et Fred Masson

Scénographie et mise en scène : Benjamin Ziziemsky

Production : La Lune à l’Envers

Italie. Maria raconte sa vie par la fenêtre à sa nouvelle voisine. Sa vie de femme au foyer, famille bien sous tous rapports.

De révélations en rebondissements, pourtant, avec l’humour burlesque cher à Dario Fo et Franca Rame, cette femme confesse l’air de rien, une vie complètement abracadabrante : Séquestrée par un mari jaloux qui «l’utilise» comme un objet, elle est réduite au rôle de bonne à tout faire. Elle vaque à ses occupations ménagères dans un univers confiné, entre un bébé qui dort, un voisin voyeur, un beau-frère impotent et vicieux, les coups de fil anonymes et salaces d’un sadique, son époux tyrannique et les souvenirs d’un amour avorté avec un homme trop jeune.

On aborde ici les différentes formes de violence faites aux femmes avec un humour corrosif. Tantôt tendre, tantôt critique, drôle et acide, un voyage au coeur de l’intimité de cette femme seule, entre rire et émotion.

Vendredi 25 novembre à 20h30

Salle de La Chevalerie – Saint-Amour

Plein tarif : 15 €

Tarif réduit : 12 € (Demandeurs d’emplois, RSA, étudiants)

Tarif jeunes : 5 € (Enfants de moins de 16 ans)

La billetterie du théâtre est ouverte uniquement les soirs de représentations, une heure avant le début des spectacles.

Les spectacles « Carte blanche » sont au tarif unique de 10 €

Il est également possible de se procurer des billets auprès de l’office de tourisme Porte du Jura aux heures et jours d’ouverture au public :

1 place d’armes, Saint-Amour

03 84 48 76 69

dernière mise à jour : 2022-10-14 par