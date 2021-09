Carouge GE Théâtre Alchimic Carouge (GE) Une Femme seule Théâtre Alchimic Carouge GE Catégorie d’évènement: Carouge (GE)

du mardi 22 mars 2022 au dimanche 10 avril 2022 à Théâtre Alchimic

Une tragicomédie à l’humour décalé, qui met en lumière la vie de Maria, une femme au foyer enfermée chez elle, appartenant à tout le monde sauf à elle-même. Mais sa rencontre au balcon avec sa nouvelle voisine l’amène à lui confier ses secrets les plus in-times, jusqu’à lui révéler ses « orgasmes d’adulte »… Mise en scène : Bartek Sozanski et Latifa Djerbi Jeu : Latifa Djerbi, Mirko Verdesca

de 10 CHF à 29 CHF

Une tragicomédie à l’humour décalé de Franca Rame et Dario Fo, mise en scène par Bartek Sozanski et Latifa Djerbi. Théâtre Alchimic Avenue Industrielle 10, 1227 Carouge GE Carouge GE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T20:00:00 2022-03-22T21:00:00;2022-03-23T19:00:00 2022-03-23T20:00:00;2022-03-24T19:00:00 2022-03-24T20:00:00;2022-03-25T20:00:00 2022-03-25T21:00:00;2022-03-26T19:00:00 2022-03-26T20:00:00;2022-03-27T19:00:00 2022-03-27T20:00:00;2022-03-29T20:00:00 2022-03-29T21:00:00;2022-03-30T19:00:00 2022-03-30T20:00:00;2022-03-31T19:00:00 2022-03-31T20:00:00;2022-04-01T20:00:00 2022-04-01T21:00:00;2022-04-02T19:00:00 2022-04-02T20:00:00;2022-04-03T19:00:00 2022-04-03T20:00:00;2022-04-05T20:00:00 2022-04-05T21:00:00;2022-04-06T19:00:00 2022-04-06T20:00:00;2022-04-07T19:00:00 2022-04-07T20:00:00;2022-04-08T20:00:00 2022-04-08T21:00:00;2022-04-09T19:00:00 2022-04-09T20:00:00;2022-04-10T19:00:00 2022-04-10T20:00:00

