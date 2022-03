Une femme seule Lannion, 24 avril 2022, Lannion.

Une femme seule Rue du 73ème Territorial Le Pixie Lannion

2022-04-24 – 2022-04-24 Rue du 73ème Territorial Le Pixie

Lannion Côtes d’Armor

De Franca Rame et Dario Fo. Adaptation : Toni Cecchinato et Nicole Colchat. Mise en scène : Jean-François Eono et Bruno Simon. Interprète : Alice Fernandez.

“Mon mari prend soin de moi comme d’une rose dans une serre”. Mère au foyer dans un appartement qui offre tout le confort moderne, Maria fait la connaissance de sa nouvelle voisine de l’immeuble d’en face… Maria lui confesse, l’air de rien, son quotidien loufoque : séquestrée par un mari jaloux, en charge d’un beau-frère obsédé sexuel paralytique, en proie à un voisin voyeur, harcelée d’appels téléphoniques anonymes salaces, assiégée par un jeune amant éconduit et fou d’amour…

jeu.demain.lannion@gmail.com +33 6 65 29 85 24

