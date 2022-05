Une femme-normale-à-en-mourir Musée d’art moderne et contemporain,39 Grand Rue Raimond VII Cordes-sur-Ciel Catégories d’évènement: Cordes-sur-Ciel

Tarn

Musée d’art moderne et contemporain, 39 Grand Rue Raimond VII, le samedi 14 mai à 15:00

Atelier d’écriture et lecture publique en musiques et spectacle de danse

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T15:00:00 2022-05-14T18:00:00

