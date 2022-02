« Une femme ne peut pas travailler dans le numérique. On en parle? » Les Causeries du Web (by CEFIM) CEFIM,L’école du web et des réseaux Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

« Une femme ne peut pas travailler dans le numérique. On en parle? » Les Causeries du Web (by CEFIM)
CEFIM,L'école du web et des réseaux, 17 mars 2022, Tours.

CEFIM, L’école du web et des réseaux, le jeudi 17 mars à 18:00

**Les Causeries du Web** ———————— **by CEFIM** ? ————— Nous organisons une conférence autour du sujet « Une femme ne peut pas travailler dans le numérique ! » Rendez-vous le **jeudi 17 mars** de **18h à 20h** au **campus de Tours** ? ? 32 Av. Marcel Dassault **Inscriptions (30 places maximum)** ? [[https://lnkd.in/ewt7Um9K](https://lnkd.in/ewt7Um9K)](https://lnkd.in/ewt7Um9K) **Au programme ?** ? Animé par **Alice ? DAUMONT** (Job Helper et Community Builder) et **Cédric Thomas** (Formateur ambassadeur) ? Un moment convivial, dans le respect des mesures sanitaires ? Des guests CEFIM aussi !! **Dinara Mukpayeva (Développeuse web)** ? Originaire du Kazakhstan, Dinara est venue en France pour ses études avec un parcours métiers dans le secteur du tourisme et des services. Elle a travaillé pendant 10 ans chez Fidelia Assistance en tant que chargée d’assistance automobile. En 2019, elle engage une reconversion professionnelle au CEFIM, en formation Webdesigner ? Aujourd’hui elle est intégratrice développeuse à l’agence Badak et aide également plusieurs associations pour la gestion de leurs réseaux sociaux ainsi que pour leur comptabilité. Dinara est membre de l’équipe d’organisation de Startup Week-end Women 2021, mais aussi membre de Touraine Women et Palo Altours ? **Agathe Thieffry (en formation Community Manager au CEFIM)** ? Originaire de Belgique, Agathe a acquis une solide expérience au sein de grands groupes (Danone, Orangina-Schweppes, etc…) et PME et a pu enrichir son parcours avec des postes orientés plutôt « Production » en tant que Responsable Production, Qualité, Sécurité Alimentaire. Fin 2021, elle a fait le choix de reprendre un cursus au sein du CEFIM en tant que « Community Manager ». Agathe a eu envie de connecter les marques agro-alimentaire à leur public et surtout de changer l’image de l’industrie en gagnant en notoriété. Agathe a gagné la 2ᵉ place lors de la Startup Weekend Women 2021 grâce à son idée : moche à croquer (Startup sociale qui désire redonner de la valeur aux fruits & légumes moches !) ?

Entrée libre sur inscription préalable

