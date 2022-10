Une femme idéale

Une femme idéale



2022-11-11 20:30:00 – 2022-11-11 Virginie est une femme idéale, zélée dans son travail et attentionnée dans son couple. Pourtant Armand la trompe avec Estelle. Toute cette perfection l’étouffe. Tous les gens normaux ont des défauts, c’est la perfection qui est anormale. Comment Virginie réagira-t-elle en apprenant l’infidélité de

son mari? Un huis clos où chaque personnage va cultiver le mensonge, l’amitié, la trahison, et la lâcheté avec délice ! Découvrez l’histoire de Virginie, femme trompée par son mari. Comment réagira t’elle en l’apprenant ? Une pièce de théâtre mouvementée ! dernière mise à jour : 2022-10-10 par

