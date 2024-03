UNE FEMINISTE UN MACHO L’ESPACE COMEDIE Lille, samedi 23 mars 2024.

Ils sont en couple, elle est féministe, il est macho, et c’est un beau bordel… Simone est féministe, elle est issue d’une famille de bobo progressiste. Silvio est macho, il est issu d’une famille italienne conservatrice. Leur sport préféré ? Se clasher entre eux… Pour elle : La femme moderne peut se passer de l’homme ! Pour lui : Etre une femme sans homme c’est comme rouler sur une autoroute sans GPS ! Pour elle : Les femmes sont plus performantes que les hommes au travail ! Pour lui : Le travail des femmes… c’est surtout faire le ménage et la bouffe à la maison ! Tout les oppose, et pourtant ils ont pris le risque de se mettre en couple, et même de faire un enfant. Quelle mauvaise idée… Laissez-vous embarquer par cette comédie délirante où chaque personnage tentera d’avancer des arguments pour gagner la bataille du clash. Qu’importe qui l’emportera, ce qui est sûr, c’est que vous allez beaucoup rire !Une comédie tout public : vous pouvez venir en couple, seul, entre ami(e)s ou en famille. Comédiens : Kaci, Marie Déboul Auteur : Kaci Durée : 1H00 Age : Tout public

Tarif : 18.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 19:00

L’ESPACE COMEDIE 136 RUE SOLFÉRINO 59000 Lille 59