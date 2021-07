« Une famille ordinaire », une traversée poétique de Lacapelle-Marival Village, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Lacapelle-Marival.

le dimanche 19 septembre à Village

Des frères et sœurs se retrouvent pour vider la maison familiale dans le village de leur enfance. Pour surmonter la tristesse, une danse se tisse pleine d’ivresse, sueur et passion. Il est question d’amour et de colère, mais surtout, de cette générosité qui amène la résilience après le deuil. Avant de rentrer dans la maison pour la dernière fois, la fratrie chemine dans les rues et aux abords du château de Lacapelle-Marival, pour retrouver leurs souvenirs. Le chemin de l’école, les murs témoins, la place des confidences. Une invitation à découvrir le village autrement. **Une proposition artistique du Groupe Noces** **En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire Grand-Figeac Vallées du Lot et du Célé** Dans l’est du Lot, aux portes de l’Aveyron, le Pays d’art et d’histoire Grand-Figeac Vallées du Lot et du Célé signe la rencontre de terroirs, de paysages variés et de villes et villages à la rare qualité architecturale. Entre Auvergne et Bassin aquitain, ce territoire traditionnellement ouvert au monde, carrefour de rencontres et d’échanges, allie beauté du cadre de vie et vitalité économique, sociale et culturelle. **Dans le cadre de PIERRES INSOLITES** Projet de valorisation du patrimoine en Occitanie, qui invite des compagnies d’arts de rue à créer in situ de visites sensibles ou théâtralisées. C’est une manifestation ludique et familiale qui propose un regard décalé sur le patrimoine de la région. Il est porté par Eurek’Art / Label Rue, « Lieu structurant nomade », qui accompagne la création pour l’espace public et les projets de territoire depuis 25 ans. [Plus d’infos](https://labelrue.fr/saison-label-rue/saison-regionale/une-famille-ordinaire-2)

Rdv place de l’église. Durée : 40 minutes. Jauge : 50 personnes

Village 46120 Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival Lot



