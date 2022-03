Une famille d’horticulteurs à l’honneur Périgueux, 14 juin 2022, Périgueux.

Une famille d’horticulteurs à l’honneur Périgueux

2022-06-14 12:00:00 – 2022-06-14

Périgueux Dordogne

2 2 EUR Mardi 14 juin

12 h

Pause patrimoine

Une famille d’horticulteurs à l’honneur

Rdv Jardin des Arènes, près des jets d’eau

La famille Richard se distingue à Périgueux dans l’histoire de l’horticulture. Louis Richard, dans le Second Empire et son fils Henri, entrepreneur horticole est chargé de l’exécution des travaux et plantations nécessaires pour l’aménagement et la transformation du jardin des Arènes en 1933. En 1875, la Société d’Horticulture avait établi un Jardin-École et en 1880, une Exposition Horticole le transforme en un parc ouvert au public.

Avec Philippe Chiquot, descendant de la famille Richard.

2 € / Gratuit jusqu’à 11 ans

Sur réservation au 06 16 79 03 97 / vah@perigueux.fr

