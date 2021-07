Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse UNE FABULEUSE CROISIÈRE AVEC ALAN PARKER LEWIS Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

UNE FABULEUSE CROISIÈRE AVEC ALAN PARKER LEWIS Toulouse, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Toulouse. UNE FABULEUSE CROISIÈRE AVEC ALAN PARKER LEWIS 2021-07-08 – 2021-07-08 PENICHE SAMSARA 1 Boulevard Monplaisir

Toulouse Haute-Garonne 41 EUR 41 Les Fabuleuses Croisière c’est 6 soirées pendant l’été 2021, embarquement sur la Péniche Samsara pour une soirée exclusive en navigation sur le Canal du Midi, au son des meilleurs DJs de la ville. Une Fabuleuse Croisière c’est :

– 3h30 de croisière sur le canal du midi

– votre repas entrée + plat + café + dessert

– 2 conso incluses vin ou bière (ou 1 bt de vin pour 3)

– la session du DJ Alan Parker Lewis pendant toute la soirée Sur réservation: https://www.placeminute.com/…/les_fabuleuses_croisieres ou peniche@samsara.fr Un bar sera également à votre disposition toute la soirée (CB acceptée).

Attention, la capacité est strictement limitée à 75 personnes par croisière. Lieu de RDV : Péniche Samsara, petit parking Port St Sauveur (côté caserne)

par la rue du Japon, au 1 bd Montplaisir 31000 Toulouse. Embarquement : à partir de 19h

Départ Croisière : 20h30

Retour Croisière : minuit

