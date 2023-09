Une exposition en plein air pour découvrir la nouvelle génération de photographes Pont Saint-Ange Paris, 28 septembre 2023, Paris.

Du jeudi 28 septembre 2023 au vendredi 05 janvier 2024 :

.Tout public. gratuit

Les Rencontres Photographiques du 10e proposent une exposition sur le Pont Saint-Ange qui réunit 5 artistes à suivre !

Les Rencontres Photographiques du 10e sont une biennale dédiée à la photographie contemporaine. Le temps d’un mois dense en événement, elle propose une programmation 100% gratuite, accessible à tous·tes : expositions, conférences, ateliers, projections et soirées sont organisées pendant toute la durée de la biennale.

Parmi la programmation, l’exposition collective sur le Pont Saint-Ange réunit 5 artistes de la nouvelle génération de photographes. Ils et elles questionnent le genre, les corps, nous entraine dans des mondes colorés qui mêlent pop-culture et héritages culturels. Le temps d’une balade entre le 10e et le 18e, laissez vous porter par les histoires et les regards de cette jeunesse plurielle et fière qui investit un lieu emblématique de l’arrondissement.

Avec les travaux de Ismaël Bazri, Sarah Makharine, Claudia Rivera, Théo Saffroy et Cédrine Scheidig.

Plus d’informations sur les Rencontres Photographiques du 10e.

Direction artistique : collectif Fetart

Pour la 4ème année consécutive, l’organisation des Rencontres photographiques du 10e est confiée au collectif Fetart,

également créateur du festival Circulation(s) dédié à la jeune

photographie européenne.

Véritable tremplin pour lancer la carrière des

artistes, le collectif Fetart a organisé plus de 40 expositions et

présenté plus de 500 artistes en France et à l’international.

Le collectif se compose de 9 commissaires d’exposition

indépendantes, spécialistes de la photographie émergente. Autant de

sensibilités, de positions affirmées qui se rencontrent, se soutiennent

et soulèvent des préoccupations contemporaines.

Pont Saint-Ange Boulevard de la Chapelle 75010 Paris

Contact :

© Cedrine Scheidig