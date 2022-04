Une exposition de BD et de peinture à l’espace Jacques Villeglé à Saint-Gratien Espace Jacques Villeglé Saint-Gratien Catégories d’évènement: Saint-Gratien

À partir du 15 avril, et jusqu’au 25 juin, l’espace Jacques Villeglé à Saint-Gratien accueille une nouvelle exposition temporaire : « Vive le feu », de l’auteur de BD François Olislaeger. « Il nous propose ici un récit partagé dont la narration s’articule entre peinture et BD. À travers des histoires romaines, l’artiste se questionne sur la façon dont les phénomènes naturels peuvent transformer nos vies », commente la municipalité. Entrée libre et gratuite. La municipalité propose aussi des médiations gratuites autour de l’exposition, tels que des parcours discutés, des nocturnes,… Sur réservation uniquement.

