Une expérience immersive et sonore : les trésors de l’humanité COS CRPF, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Nanteau-sur-Lunain.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à COS CRPF

### Une expérience immersive et sonore : le Portrait dans l’art Véritable réseau culturel de proximité, le concept de **Microfolie** ® consiste à inverser la démarche habituelle : _ce n’est pas le public qui vient à l’art, mais l’art qui vient au public_. Les 18 et 19 septembre, **le COS CRPF** à Nanteau-sur-Lunain inaugure le musée numérique de la Microfolie ® sur le territoire du sud de la Seine-et-Marne. Initié en 2016 par Didier Fusillier, le président de La Villette en partenariat avec 12 établissements culturels nationaux fondateurs, le dispositif Microfolie ® permet de partager un fond de plus de 1650 œuvres (photos, images HD, vidéos et œuvres sonores) en très haute définition. Cette **galerie d’art virtuelle ouverte** sur la diversité des trésors de l’humanité (beaux-arts, architecture, sciences et techniques, spectacles vivants, danse, musique, théâtre…) vous embarque dans une visite surprenante et ludique. Lieu de vie et de rencontres culturelles, la Micro-Folie s’adresse à tous les publics et incite à la curiosité, aux échanges et aux partages d’émotions. Pour son ouverture, le COS CRPF propose de plonger au cœur d**’une** **collection d’œuvres éclectique**. Du quai Branly au centre Pompidou, en passant par l’institut du monde arabe, le château de Versailles, la cité de la musique et bien d’autres encore. Venez partager et découvrir une nouvelle façon d’aborder l’art et la culture.. Pour vous accueillir dans les meilleures conditions et conserver les distances réglementaires, six créneaux sont proposés sur les deux journées / **10h30-12h30, 13h30-15h30 et 16h-18h.** De façon totalement immersive et personnelle, le visiteur équipé d’une tablette connectée à l’exposition peut interagir avec les œuvres qui défilent sur le grand écran. Il-elle peut choisir d’aller chercher des informations plus détaillées sur l’œuvre, l’auteur, le courant auquel elle appartient, … Il peut également zoomer et accéder à des contenus ludiques (vidéos, jeux) en lien avec la collection qu’il découvre. La Micro-Folie du COS CRPF : une expérience immersive visuelle et sonore ! [Lien vers la page internet](%5B%5B[https://www.cosformation.fr/micro-folie/](https://www.cosformation.fr/micro-folie/)%5D(https://www.cosformation.fr/micro-folie/)%5D(https://www.cosformation.fr/micro-folie/)) [https://www.cosformation.fr/micro-folie/](https://www.cosformation.fr/micro-folie/) Inscriptions nécessaires [en cliquant ici](microfoliecrpf@fondationcos.org) dans le cadre du respect de la jauge sanitaire : [[microfoliecrpf@fondationcos.org](mailto:microfoliecrpf@fondationcos.org)](mailto:microfoliecrpf@fondationcos.org) Renseignements : 01 64 45 18 68

Sur inscription

Les trésors de l’humanité comme si vous y étiez. Galerie d’art virtuelle du quai Branly au centre Pompidou, via l’institut du monde arabe, le musée numérique Micro-folie s’invite à Nanteau s/Lunain

COS CRPF 2 rue des Arches 77710 Nanteau-sur-Lunain Nanteau-sur-Lunain Saint-Liesnes Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T18:00:00