Paris Opera Gallery Paris « Une Expérience au Présent » :: Pierre Soulages Opera Gallery Paris Catégorie d’évènement: Paris

« Une Expérience au Présent » :: Pierre Soulages Opera Gallery, 8 avril 2021-8 avril 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 8 avril au 8 mai 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 10h à 18h

gratuit

Du 8 avril au 8 mai 2021, Opera Gallery consacre pour la première fois une exposition personnelle au peintre Pierre Soulages. A cette occasion, la galerie parisienne dévoile 12 toiles emblématiques de l'artiste illustrant sa période Outrenoir, un concept forgé par le peintre et qui définit la part la plus importante de son œuvre. Maître incontesté de l'usage du noir dans la peinture, d'une abstraction catégorique au service de la matière et de la lumière, Pierre Soulages (né en 1919) est l'une des dernières grandes figures de l'art moderne. Le noir est chez Soulages une quête. Il radicalise l'usage de cette couleur dans son œuvre à partir de 1979 en le détaillant ainsi : « la totalité de ce pigment recouvre la toile, mais je ne travaille pas avec ce pigment, aussi bizarre que cela puisse paraître. Ce qui m'intéresse, c'est la réflexion de la lumière sur les états de surface de cette couleur noire, états de surface qui varient », en fonction des stries, des coups de brosse qu'il va apposer. L'intégralité du rez-de-chaussée de 1000 m2 de la galerie parisienne situé au 62 rue du faubourg Saint-Honoré, lui sera consacrée. Les Outrenoirs s'y répondront afin de montrer la cohérence et les variations dynamiques du noir-lumière qui occupent depuis plus de 40 ans la vie de l'artiste. Cette exposition-évènement fait suite à un dialogue entamé entre trois protagonistes : dialogue à trois voix, entre Hans Hartung, Pierre Soulages et Jean Dubuffet en 2019, dans la galerie monégasque d'Opera Gallery, puis à deux voix, entre Jean Dubuffet et Pierre Soulages en janvier 2020, dans la galerie genevoise.

1, 13 : Champs-Élysées – Clemenceau (446m) 8, 12, 14 : Madeleine (459m)

Contact :Opera Gallery paris@operagallery.com https://www.operagallery.com Expositions -> Art Contemporain Étudiants;Insolite;Ados;Expos;En famille

Date complète :

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Opera Gallery Adresse 62 rue du Faubourg Saint Honoré Ville Paris