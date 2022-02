Une expérience à partager : le paddle géant à Pourville-sur-Mer Hautot-sur-Mer Hautot-sur-Mer Catégories d’évènement: Hautot-sur-Mer

Seine-Maritime

Une expérience à partager : le paddle géant à Pourville-sur-Mer Hautot-sur-Mer, 1 avril 2022, Hautot-sur-Mer. Une expérience à partager : le paddle géant à Pourville-sur-Mer Club et école de surf Surf’in Pourville 98 rue du Casino Hautot-sur-Mer

2022-04-01 – 2022-10-31 Club et école de surf Surf’in Pourville 98 rue du Casino

Hautot-sur-Mer Seine-Maritime Hautot-sur-Mer Une sortie en stand-up paddle géant, c’est l’assurance de passer un bon moment, sportif, convivial et riche en découvertes ! En famille ou entre amis, votre équilibre, votre sens de la synchronisation et votre esprit d’équipe seront mis à l’épreuve. Sur le retour, si les conditions météos le permettent, vous pourrez vous essayer à la pratique du surf, à plusieurs sur une même planche. Attention, en raison de la crise sanitaire, les balades encadrées en paddle géant sont suspendues. En revanche, la location de paddles géants est maintenue.

Plus d’informations auprès de Surf’in Pourville au 06 30 59 02 76 ou surfinpourville@gmail.com A partir de 12 ans – Durée : 2h

Réservation obligatoire

Tarifs : 35€/personne Sur réservation. Programmation sur demande, sous réserve de disponibilité. Une sortie en stand-up paddle géant, c’est l’assurance de passer un bon moment, sportif, convivial et riche en découvertes ! En famille ou entre amis, votre équilibre, votre sens de la synchronisation et votre esprit d’équipe seront mis à… surfinpourville@gmail.com +33 6 30 59 02 76 http://www.surfin-pourville.com/ Une sortie en stand-up paddle géant, c’est l’assurance de passer un bon moment, sportif, convivial et riche en découvertes ! En famille ou entre amis, votre équilibre, votre sens de la synchronisation et votre esprit d’équipe seront mis à l’épreuve. Sur le retour, si les conditions météos le permettent, vous pourrez vous essayer à la pratique du surf, à plusieurs sur une même planche. Attention, en raison de la crise sanitaire, les balades encadrées en paddle géant sont suspendues. En revanche, la location de paddles géants est maintenue.

Plus d’informations auprès de Surf’in Pourville au 06 30 59 02 76 ou surfinpourville@gmail.com A partir de 12 ans – Durée : 2h

Réservation obligatoire

Tarifs : 35€/personne Sur réservation. Programmation sur demande, sous réserve de disponibilité. Club et école de surf Surf’in Pourville 98 rue du Casino Hautot-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-02-14 par

Détails Catégories d’évènement: Hautot-sur-Mer, Seine-Maritime Autres Lieu Hautot-sur-Mer Adresse Club et école de surf Surf'in Pourville 98 rue du Casino Ville Hautot-sur-Mer lieuville Club et école de surf Surf'in Pourville 98 rue du Casino Hautot-sur-Mer Departement Seine-Maritime

Une expérience à partager : le paddle géant à Pourville-sur-Mer Hautot-sur-Mer 2022-04-01 was last modified: by Une expérience à partager : le paddle géant à Pourville-sur-Mer Hautot-sur-Mer Hautot-sur-Mer 1 avril 2022 Hautot-sur-Mer seine-maritime

Hautot-sur-Mer Seine-Maritime