Les élèves des classes de théâtre “éveil1” et “éveil2” vous présentent deux pièces écrites par Catherine Verlaguet. En première partie : “Une étoile au fonds du puits” Dans cette petite pièce courte Catherine Verlaguet nous conte l’histoire de deux frères prêts à tout pour décrocher une étoile à leur mamie, afin que sa mémoire ne s’efface pas. Deuxième partie : “Le sourire d’Anaé” C’est l’histoire d’une petite fille partie à la recherche de son sourire, qu’elle a perdu entre la maison de son papa et celle de sa maman. Gratuit sur réservation Renseignements au 05 61 15 22 86 conservatoire@mairie-colomiers.fr Horaires ——– 19h30 **Détails sur le lieu**: Auditorium Jean Cayrou 26 rue Gilet 31770 Colomiers Les élèves des classes de théâtre “éveil1” et “éveil2” vous présentent deux pièces écrites par Catherine Verlaguet. En première partie : “Une étoile au fonds du puits” Dans cette petite pièce court Auditorium Jean-Cayrou 26 Rue Gilet, 31770 Colomiers Colomiers Haute-Garonne

