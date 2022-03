Une étoile à son nom Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Les deux jeunes cinéastes déclinent des thèmes puissants : désir de liberté, acceptation de l’autre dans sa différence, respect du aux animaux, défense de la nature et compassion envers ses semblables qui libère l’autre de ses chaînes.



Avec Manu Libert, Justine Laporte, Lucien Schneegans, Hugo Blanc, Céline Tillier

La projection sera suivi d’un débat animé par Jean-Rémi Galland, journaliste à La Provence en présence des acteurs du film.



