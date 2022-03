Une étape de Ligue Sport-Boules F1 les 23 et 24 avril 2022 à Caen 45 rue brocéliande 14000 Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Une étape de Ligue Sport-Boules F1 les 23 et 24 avril 2022 à Caen 45 rue brocéliande 14000 Caen, 22 avril 2022, Caen. Une étape de Ligue Sport-Boules F1 les 23 et 24 avril 2022 à Caen

du vendredi 22 avril au dimanche 24 avril à 45 rue brocéliande 14000 Caen

La Boule Venoisienne de Caen organisera le samedi 23 et dimanche 24 avril 2022 une étape de Ligue Sport-Boules F1, soit l’élite du Sport-Boule Féminin Français au 45 rue Brocéliande à Caen. Ce sera l’occasion de mettre en lumière le haut niveau féminin dans le Calvados **Le programme** **vendredi 22 avril** 18h00: gentleman bouliste **Samedi 23 avril** 14h00: 1ère partie de groupe 16h00: 2ème partie de groupe 18h00: 3ème partie de groupe **Dimanche 24 avril** 10h00: Demi-Finale + parties de classement 14h00: Finale La Boule Venoisienne reçoit L’élite du Sport-Boule Féminin au boulodrome de Caen 45 rue brocéliande 14000 Caen rue brocéliande 14000 Caen Caen Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T18:00:00 2022-04-22T21:00:00;2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T21:00:00;2022-04-24T10:00:00 2022-04-24T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu 45 rue brocéliande 14000 Caen Adresse rue brocéliande 14000 Caen Ville Caen lieuville 45 rue brocéliande 14000 Caen Caen Departement Calvados

45 rue brocéliande 14000 Caen Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

Une étape de Ligue Sport-Boules F1 les 23 et 24 avril 2022 à Caen 45 rue brocéliande 14000 Caen 2022-04-22 was last modified: by Une étape de Ligue Sport-Boules F1 les 23 et 24 avril 2022 à Caen 45 rue brocéliande 14000 Caen 45 rue brocéliande 14000 Caen 22 avril 2022 45 rue brocéliande 14000 Caen Caen caen

Caen Calvados