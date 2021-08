Salles Salles Gironde, Salles Une escapade “healthy” à travers une expérience nature ressourçante et un atelier culinaire sain et énergisant Salles Salles Catégories d’évènement: Gironde

Salles

Une escapade “healthy” à travers une expérience nature ressourçante et un atelier culinaire sain et énergisant Salles, 26 août 2021, Salles. Une escapade “healthy” à travers une expérience nature ressourçante et un atelier culinaire sain et énergisant 2021-08-26 – 2021-08-27 FL’ eau Itinerances 4 allée du Champ de Foire

Salles Gironde EUR 246 Le temps d’une escapade de 2 jours, au rythme de la Leyre et en quête de saveurs et d’énergie.

Jour 1 : Rendez-vous avec Florence, qui vous fera embarquer pour la journée dans de véritables canoës traditionnels canadiens avec des pagaies en bois au fil de l’Eyre.

Vous aurez avec vous votre pique-nique, et serez libre de profiter pleinement de la journée avec un petit river book qui vous invitera à observer la faune, la flore et le patrimoine parfois caché au détour des méandres de la rivière. Vous serez attendus en fin de journée au bord de la rivière à Salles. Après avoir rejoint les chambres d’hôtes de Katie, vous serez attendus au bord de l’Eyre pour partager un repas simple, au calme, dans la verdure.

Jour 2 : Petit déjeuner chez Katie puis cours de cuisine énergétique pour préparer le repas du midi. Après une pause digestive, Béa vous attendra pour partager les secrets de l’Eyre. Le temps d’une escapade de 2 jours, au rythme de la Leyre et en quête de saveurs et d’énergie.

Jour 1 : Rendez-vous avec Florence, qui vous fera embarquer pour la journée dans de véritables canoës traditionnels canadiens avec des pagaies en bois au fil de l’Eyre.

Vous aurez avec vous votre pique-nique, et serez libre de profiter pleinement de la journée avec un petit river book qui vous invitera à observer la faune, la flore et le patrimoine parfois caché au détour des méandres de la rivière. Vous serez attendus en fin de journée au bord de la rivière à Salles. Après avoir rejoint les chambres d’hôtes de Katie, vous serez attendus au bord de l’Eyre pour partager un repas simple, au calme, dans la verdure.

Jour 2 : Petit déjeuner chez Katie puis cours de cuisine énergétique pour préparer le repas du midi. Après une pause digestive, Béa vous attendra pour partager les secrets de l’Eyre. +33 7 69 93 44 62 Le temps d’une escapade de 2 jours, au rythme de la Leyre et en quête de saveurs et d’énergie.

Jour 1 : Rendez-vous avec Florence, qui vous fera embarquer pour la journée dans de véritables canoës traditionnels canadiens avec des pagaies en bois au fil de l’Eyre.

Vous aurez avec vous votre pique-nique, et serez libre de profiter pleinement de la journée avec un petit river book qui vous invitera à observer la faune, la flore et le patrimoine parfois caché au détour des méandres de la rivière. Vous serez attendus en fin de journée au bord de la rivière à Salles. Après avoir rejoint les chambres d’hôtes de Katie, vous serez attendus au bord de l’Eyre pour partager un repas simple, au calme, dans la verdure.

Jour 2 : Petit déjeuner chez Katie puis cours de cuisine énergétique pour préparer le repas du midi. Après une pause digestive, Béa vous attendra pour partager les secrets de l’Eyre. Fl’EAU dernière mise à jour : 2021-08-23 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Salles Autres Lieu Salles Adresse FL' eau Itinerances 4 allée du Champ de Foire Ville Salles lieuville 44.54966#-0.86819