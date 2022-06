Une escapade en train avec l’association Ardennature Deville Deville Catégorie d’évènement: Deville

2022-07-23 – 2022-07-23 Gare Deville Ardennes Deville De sente en sente, sur un parcours inédit au cœur de nos forêts, quelques surprises patrimoniales et vues paysagères originales. Rendez-vous de départ : 920 gare de Charleville-Mézières. Trajet en train jusque Deville. Retour pédibus : 16 km, dénivelé positif 250 m. Pique-nique fourni par les participants, tiré des sacs en cours de randonnée. Accompagnement : Christian C, Philippe P et Guy P. Pot d’arrivée vers 17h en partenariat avec l’office de tourisme vallées et Plateau d’Ardenne. Cette escapade est ouverte à tout le lectorat des Brèves de sentier. Inscription obligatoire, pour garantir la disponibilité, auprès de l’office de tourisme, site de Monthermé : 03 24 54 46 73. +33 3 24 54 46 73 Gare Deville

