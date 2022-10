Une escale à Larros Gujan-Mestras, 27 octobre 2022, Gujan-Mestras.

Une escale à Larros

Port de Larros Gujan-Mestras Gironde

2022-10-27 – 2022-10-27

Gujan-Mestras

Gironde

4.5 4.5 EUR Entres cabanes pittoresques, chantiers navals, bateaux traditionnels, coquilles d’huîtres ici et là… et le Barbot bien entendu, vous êtes tout simplement ailleurs ! Appréciez l’authenticité du Port de Larros et découvrez le patrimoine maritime: mélange de modernisme et de traditions.

La visite guidée se transforme vite en une promenade où échanges et découvertes promettent un agréable moment de convivialité !

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme de Gujan-Mestras ou à La Maison de l’Huître.

Durée 1h15 de balade à pied

Dates:

JUILLET: les mercredis 6, 13, 20, 27 à 10h30

AOUT: les mercredis 3, 10, 17, 24, 31 à 10h30

SEPTEMBRE: les jeudis 1, 8, 15, 22, 29 à 10h30

OCTOBRE: le jeudi 27 à 10h30

NOVEMBRE: le jeudi 3 à 10h30

Entres cabanes pittoresques, chantiers navals, bateaux traditionnels, coquilles d’huîtres ici et là… et le Barbot bien entendu, vous êtes tout simplement ailleurs ! Appréciez l’authenticité du Port de Larros et découvrez le patrimoine maritime: mélange de modernisme et de traditions.

La visite guidée se transforme vite en une promenade où échanges et découvertes promettent un agréable moment de convivialité !

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme de Gujan-Mestras ou à La Maison de l’Huître.

Durée 1h15 de balade à pied

Dates:

JUILLET: les mercredis 6, 13, 20, 27 à 10h30

AOUT: les mercredis 3, 10, 17, 24, 31 à 10h30

SEPTEMBRE: les jeudis 1, 8, 15, 22, 29 à 10h30

OCTOBRE: le jeudi 27 à 10h30

NOVEMBRE: le jeudi 3 à 10h30

Maison de l’Huitre

Gujan-Mestras

dernière mise à jour : 2022-10-08 par