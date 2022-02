Une épopée Marseille 3e Arrondissement, 30 avril 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Une épopée La Friche Belle de Mai 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

2022-04-30 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-30 16:00:00 16:00:00 La Friche Belle de Mai 41 rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

6 8 Spectacle en quatre parties, entrecoupées de 3 entractes dont une pause pique-nique.



Cette épopée contemporaine vous invite à venir en famille, une journée entière au théâtre, pour entrer dans un spectacle-aventure. Un voyage en plusieurs parties, entrecoupé de pauses : entracte-goûter, piquenique, sieste sonore…

Alors, prenez votre sac à dos, votre gourde et votre casse-croûte, et c’est parti !



Une Epopée est un récit qui se passe aujourd’hui, dans le coeur deux enfants. Une grande sœur, Deneb, et un petit frère, Xen, propulsés un jour dans le grand monde et qui, dans leur périple, vont rencontrer des personnages fantastiques et faire face à quelques défis. Quatre auteurs se partagent l’écriture de cette fable épique, donnant chacun une couleur singulière à la narration.



Conception et mise en scène : Johanny Bert

Assistant mise en scène : Thomas Gornet

Texte : Arnaud Cathrine (partie 1), Gwendoline Soublin (partie 2), Catherine Verlaguet (partie 3), Thomas Gornet et Johanny Bert (partie 4)

Interprètes : Sarajeanne Drillaud, Laëtitia Le Mesle, Amélie Esbelin, Guillaume Cantillon, Nicolas Cornille, Côme Thieulin, Térence Rion

Musicien en scène : Thomas Quinart

Dramaturgie : Olivia Burton

Scénographie : Jeff Garraud

Création costumes : Pétronille Salomé assistée de Mélanie Couëdel, Morgane Marie Pegon et Elia Valet

Création marionnettes: Pascale Blaison assistée de Lydia Sevette

Création lumières : Felix Bataillou

Création sons : Simon Muller



Théâtre de Romette – Johanny Bert

Théâtre

+ 8 ans

De 10h à 16h (4 parties + 3 entractes)

La Friche Belle de Mai 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

