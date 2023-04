Une entente vraiment impossible ? Catholiques, bouddhistes et chrétiens cachés de Kyushu Missions Etrangères de Paris Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Une entente vraiment impossible ? Catholiques, bouddhistes et chrétiens cachés de Kyushu Missions Etrangères de Paris, 4 avril 2023, Paris. Le mardi 04 avril 2023

de 18h30 à 20h00

.Public adultes. gratuit

En mars 1865, des chrétiens cachés des environs de Nagasaki se rendent dans l’église d’Ōura afin de prendre contact avec les MEP. Cet épisode déclenche un mouvement de « reconversion » au catholicisme au sein des populations crypto-chrétiennes. Il provoque aussi l’émergence d’un pay- sage religieux dans lequel cohabitent des catholiques, des bouddhistes et des chrétiens cachés. En mars 1865, des chrétiens cachés des environs de Nagasaki se rendent dans l’église d’Ōura afin de prendre contact avec les MEP. Cet épisode déclenche un mouvement de « reconversion » au catholicisme au sein des populations crypto-chrétiennes. Il provoque aussi l’émergence d’un pay- sage religieux dans lequel cohabitent des catholiques, des bouddhistes et des chrétiens cachés. Cette conférence mettra en avant les nombreuses sources – aussi bien japonaises que françaises – dont dispose l’his- torien afin d’étudier les relations interreligieuses dans cette microsociété atypique. À propos du conférencier : Martin Nogueira Ramos, Maître de conférences (École française d’Extrême-Orient) Conférence organisée en partenariat avec et l’Association Française des Amis de l’Orient(AFAO) et l’Institut de recherche France Asie (IRFA). Missions Etrangères de Paris 128 rue du Bac 75007 Paris Contact : https://missionsetrangeres.com/evenement/une-entente-vraiment-impossible-catholiques-bouddhistes-et-chretiens-caches-dans-les-villages-du-kyushu-dernier-tiers-du-xixe-siecle/ animation@missionsetrangeres.com https://www.facebook.com/missionsetrangeresdeparis https://www.facebook.com/missionsetrangeresdeparis https://missionsetrangeres.com/evenement/une-entente-vraiment-impossible-catholiques-bouddhistes-et-chretiens-caches-dans-les-villages-du-kyushu-dernier-tiers-du-xixe-siecle/

MEP Conférence MEP

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Missions Etrangères de Paris Adresse 128 rue du Bac Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Missions Etrangères de Paris Paris

Missions Etrangères de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Une entente vraiment impossible ? Catholiques, bouddhistes et chrétiens cachés de Kyushu Missions Etrangères de Paris 2023-04-04 was last modified: by Une entente vraiment impossible ? Catholiques, bouddhistes et chrétiens cachés de Kyushu Missions Etrangères de Paris Missions Etrangères de Paris 4 avril 2023 Missions Etrangères de Paris Paris Paris

Paris Paris