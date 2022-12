Une enquête ouverte à tous : les oiseaux d’eau Le Louroux Le Louroux Le Louroux Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Indre-et-Loire Le Louroux Le week-end de mi-janvier est la date annuelle du comptage Wetlands, comptage international des oiseaux d’eau.

Cette enquête permet à la LPO de mieux connaitre l’état des populations des oiseaux d’eau et de découvrir les espèces faisant une halte hivernale dans notre territoire.

Venez découvrir, et compter les oiseaux d’eau en compagnie d’un ornithologue de la LPO Centre-Val de Loire. Places limitées à 20 personnes, réservation par téléphone.

Prévoir chaussures de randonnée et vêtements adaptés. indre-et-loire@lpo.fr +33 2 47 51 81 84 https://www.cvdl.lpo.fr/ Le Louroux

