Une enquête dans Sarlat pour Pâques Sarlat-la-Canéda, 23 avril 2022, Sarlat-la-Canéda.

Une enquête dans Sarlat pour Pâques Jardin Public du Plantier Boulevard Henri Arlet Sarlat-la-Canéda

2022-04-23 – 2022-04-23 Jardin Public du Plantier Boulevard Henri Arlet

Sarlat-la-Canéda Dordogne

8 8 EUR Venez participer à notre jeu d’enquête, une édition familiale spéciale pour Pâques.

Ce jeu est vraiment adapté aux enfants avec la recherche d’indices dans les rues, de petits jeux et énigmes et bien sûr, une récompense chocolatée à l’issue : de quoi passer un bon moment et faire plaisir à toute la famille.

Venez participer à notre jeu d’enquête, une édition familiale spéciale pour Pâques.

Ce jeu est vraiment adapté aux enfants avec la recherche d’indices dans les rues, de petits jeux et énigmes et bien sûr, une récompense chocolatée à l’issue : de quoi passer un bon moment et faire plaisir à toute la famille.

+33 6 67 72 29 24

Venez participer à notre jeu d’enquête, une édition familiale spéciale pour Pâques.

Ce jeu est vraiment adapté aux enfants avec la recherche d’indices dans les rues, de petits jeux et énigmes et bien sûr, une récompense chocolatée à l’issue : de quoi passer un bon moment et faire plaisir à toute la famille.

Association Moyenajeux

Jardin Public du Plantier Boulevard Henri Arlet Sarlat-la-Canéda

dernière mise à jour : 2022-04-06 par