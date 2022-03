Une Eglise plus spacieuse selon l’Evangile. Des pistes pour avancer dans une Eglise en crise 3,place Saint-Thomas d’Aquin, 6 avril 2022, Paris.

Une Eglise plus spacieuse selon l’Evangile. Des pistes pour avancer dans une Eglise en crise

3, place Saint-Thomas d’Aquin, le mercredi 6 avril à 19:30

L’Eglise d’aujourd’hui est parfois tentée par le repli et la quête identitaire. Anne-Marie Pelletier nous invite à retrouver la foi dans son dynamisme premier d’ouverture et d’accueil. Les Ecritures, à travers l’histoire d’Israël, de la vie du Christ et de ses disciples, révèlent un Dieu qui nous invite sans cesse à sortir de nos enfermements, à abattre les murs, à laisser le souffle de l’Esprit élargir tous nos espaces… Comment cette logique “spacieuse” peut-elle et doit-elle renouveler la vie de l’Eglise ? Comment surmonter les réflexes qui font d’elle un corps hyper-hiérarchisé ? Et quels seront les chemins de la conversion ? L’invitation à la synodalité, à la fraternité, la réflexion sur les ministères et le pouvoir, ou sur la relation hommes-femmes : autant de lieux à explorer pour inventer l’avenir de l’Eglise. Théologienne et bibliste, docteur en science des religions, Anne-Marie Pelletier enseigne au Centre Sèvres. Elle est membre de la Commission chargée par le pape de réfléchir au diaconat féminin. Elle est l’auteur de nombreux ouvrages et la première femme lauréate du prix Ratzinger en 2014. Dernière parution : L’Église et le féminin. Revisiter l’Histoire pour servir l’Évangile , Salvator, 2021

Entrée libre inscription préférable par mail

