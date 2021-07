Lons Église Saint-Julien Lons, Pyrénées-Atlantiques Une église du XXe siècle à la forte symbolique Église Saint-Julien Lons Catégories d’évènement: Lons

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Julien Gratuit. Entrée libre. Réservé aux scolaires le vendredi 17.

Après un rappel historique des circonstances de la construction, découvrez avec un guide la mise en valeur de la symbolique et des richesses du décor de l’église. Église Saint-Julien 2 avenue du Chanoine Passailh, 64140 Lons Lons Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T17:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00

