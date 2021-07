Carcarès-Sainte-Croix Église Saint-Laurent Carcarès-Sainte-Croix, Landes Une église du Moyen Âge surplombant la Midouze Église Saint-Laurent Carcarès-Sainte-Croix Catégories d’évènement: Carcarès-Sainte-Croix

Landes

Une église du Moyen Âge surplombant la Midouze Église Saint-Laurent, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Carcarès-Sainte-Croix. Une église du Moyen Âge surplombant la Midouze

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Laurent

### Découvrez l’église de Carcarès, qui apparaît vers le milieu du XIIe siècle dans le Livre Rouge de la cathédrale de Dax. Située sur une butte, elle domine la vallée de la Midouze. On emprunte un escalier abrupt pour accéder à un vaste porche d’entrée, supporté par plusieurs colonnes rondes et trapues en grès coquillier. L’église portait à l’origine le vocable de Saint-Girons, plus tard remplacé par celui de Saint-Laurent, mais qui reste aujourd’hui attaché à une fontaine située en contrebas et jadis très vénérée. Son clocher-mur porte un bel abri des cloches.

Gratuit. Entrée libre.

Découvrez l’église de Carcarès, qui apparaît vers le milieu du XIIe siècle dans le Livre Rouge de la cathédrale de Dax. Située sur une butte, elle domine la vallée de la Midouze. Église Saint-Laurent Place des Tilleuls, 40400 Carcarès-Sainte-Croix Carcarès-Sainte-Croix Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Carcarès-Sainte-Croix, Landes Étiquettes évènement : Autres Lieu Église Saint-Laurent Adresse Place des Tilleuls, 40400 Carcarès-Sainte-Croix Ville Carcarès-Sainte-Croix lieuville Église Saint-Laurent Carcarès-Sainte-Croix