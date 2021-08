Lormont Espace culturel du Bois Fleuri Gironde, Lormont Une échappée – Julie Nioche Espace culturel du Bois Fleuri Lormont Catégories d’évènement: Gironde

[ DANSE JEUNE PUBLIC ] ———————— Une échappée – Julie Nioche ————————— ### mer. 2 février 15h ### 35 min – dès 3 ans Partir, sortir du cadre, imaginer, explorer, se transformer : c’est le propos d’Une échappée, où la danseuse s’évade pour réinventer son monde et son corps, dans un univers changeant en permanence, grâce à un constructeur d’espaces. Dans une scénographie très travaillée, modulable, sonore, dansante, nous sommes invités à la rêverie, tout en délicatesse. Julie Nioche sait créer des instants de rencontre, de croisement. Ici, elle lance un appel joyeux à la résistance poétique. — • en partenariat avec la Ville de Lormont • dans le cadre de POUCE ! Festival danse jeune public — + d’infos par ici >> [UNE ECHAPPEE](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/une-echappee-festival-pouce-julie-nioche-2-fev-2022/?portfolioCats=18%2C22) * * * Pour les grands et les petits !

tarif adulte 6€ – tarif enfant 3€

