Une échappée – Danse Espace Culturel Treulon Bruges, mardi 6 février 2024.

Une Échappée – Julie Nioche

Mercredi 7 février

17h – Espace Treulon

Dans le cadre du festival Pouce ! Festival de Danse Jeune Public initié par la Manufacture.

Comment échapper à l’ordre des choses ?

C’est l’histoire d’une danseuse, qui passe d’un monde à un autre y vivant l’espace d’un instant l’aventure qu’elle décide d’y vivre. Elle est insaisissable puisqu’elle rebondit librement selon son imaginaire et sa poésie. C’est aussi l’histoire d’un constructeur d’espaces éphémères qui sont autant d’occasion de rêver. Il est drôle dans la simplicité de ses gestes et ingénieux pour créer des trampolines à mondes imaginaires. Avec trois fois rien mais infiniment de poésie, au son des musiques entraînantes de Sir Alice, tous deux nous invitent à voyager dans des univers féeriques où la transformation des objets et les métamorphoses du corps amènent à voir différemment la réalité : il ne s’agit pas de la fuir, simplement d’en exalter toute la magie.

Tarifs : 6€ I Durée 35 min I Tout public

T+ : Bord de scène à l’issue de la représentation, atelier parent/enfant à 14h (place limitées – sur réservation).

Espace Culturel Treulon avenue de Verdun, 33520 Bruges Bruges 33520 Gironde Nouvelle-Aquitaine

danse festival

