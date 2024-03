Une drôle de chasse aux oeufs ! Saint-Vougay, samedi 30 mars 2024.

Une drôle de chasse aux oeufs ! Saint-Vougay Finistère

Organisé par Chemins du patrimoine en Finistère.

Ça y est le printemps est arrivé, nos 5 sites vous attendent le week-end de Pâques pour une chasse aux œufs pas tout à fait comme les autres… Une belle occasion de fêter ensemble la réouverture de nos lieux, de s’amuser en famille et d’explorer les trésors cachés.

Une chasse aux œufs qui vous en fera voir de toutes les couleurs !

Au Château de Kerjean, vous menez l’enquête dans le labyrinthe des salles pour retrouver les œufs disparus dans un parcours semé d’histoires et de contes. À l’Abbaye du Relec, vous profitez de la lumière de l’abbatiale pour repérer les œufs qui se sont malicieusement cachés et que vous transformerez ensuite en vous inspirant de l’art du vitrail. À l’Abbaye de Daoulas, vous êtes aussi conviés à la création d’œufs gravés par vos soins après les avoir évidemment dénichés dans le jardin. Au Domaine de Trévarez, votre chasse est l’occasion privilégiée de découvrir les camélias dans leurs plus beaux atours. Quant au Manoir de Kernault… on vous invite à découvrir les nombreux animaux qui pondent des œufs dans une chasse étonnante.

Partez en balade dans nos jardins et retrouvez des œufs dans des endroits que vous n’auriez pas imaginés… Quelle que soit la chasse que vous choisissez, découverte et plaisir seront au rendez-vous !

Programme détaillé à venir .

Début : 2024-03-30 14:00:00

fin : 2024-03-30 18:00:00

Château de Kerjean

Saint-Vougay 29440 Finistère Bretagne chateau.kerjean@cdp29.fr

