Une dose de bonne humeur avec Eyal, en concert au Village Rugby Village Rugby Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Une dose de bonne humeur avec Eyal, en concert au Village Rugby Village Rugby Paris, 29 septembre 2023, Paris. Le vendredi 29 septembre 2023

de 19h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Le chanteur et compositeur toulousain viendra partager ses chansons joviales et fédératrices lors d’un concert sur la scène du Village Rugby le vendredi 29 septembre à partir de 19 h. Bonne ambiance garantie ! Inspiré par Vianney, Amir ou Christophe Maé, Eyal s’est fait repérer sur les réseaux sociaux par le groupe Boulevard des Airs. Le chanteur propose de la variété française réconfortante avec son premier album « On dirait le bonheur », sorti au printemps 2023. Il quitte la Ville rose pour un concert au Village Rugby à Paris le vendredi 29 septembre à 19 h. Village Rugby Place de la Concorde 75008 Paris Contact :

EYAL EYAL Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Village Rugby Adresse Place de la Concorde Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Village Rugby Paris latitude longitude 48.8652500000001,2.32157000000007

Village Rugby Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/