Visite libre et gratuite du château de Pagax et de son site exceptionnel ! Découvrez le futur jardin médiéval en cours de création, les pièces souterraines et les travaux de restauration en cours. Plusieurs randonnées ou balades vous sont proposées au départ de Pagax avec un retour au château. Pour les plus jeunes, chasse au trésor ! Tentez de percer les mystères du seigneur Henry-Victor De Moret ! Une suites d’énigmes sur le site du chateau de Pagax et son environnement proche ! Programme complet sur [www.chateau-de-pagax.com](http://www.chateau-de-pagax.com) Randonnée, chasse au trésor…etc ! Château de Pagax 12300 Flagnac Flagnac Aveyron

