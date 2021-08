Genève Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre Genève Une, deux, trois fleurs! Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Genève Catégorie d’évènement: Genève

Il y a des fleurs de toutes les couleurs et de formes diverses qui « poussent » sur la céramique japonaise au Musée Ariana. Viens à l’atelier et décore une, deux, trois fleurs en porcelaines ! Le dimanche 21 novembre de 11 h à 17heures Gratuit, dans la limite des places disponibles. Renseignements [[adp-ariana@ville-ge.ch](mailto:adp-ariana@ville-ge.ch)](mailto:adp-ariana@ville-ge.ch) T +41 22 418 54 54 F +41 22 418 54 51 Ateliers Portes ouvertes pour les petits de 2 à 4 ans, dans le cadre de la semaine « Eveils Culturels dès la naissance ». Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-21T11:00:00 2021-11-21T17:00:00

