Une des mille collines Rwanda 1994-2024 Cinéma Les Carmes Orléans, mercredi 3 avril 2024.

Une des mille collines Rwanda 1994-2024 À l’occasion de la Journée de commémoration du génocide des Tutsi, découvrez ce documentaire en présence de son réalisateur, Bernard Bellefroid Mercredi 3 avril, 19h30 Cinéma Les Carmes Tarifs du cinéma

Début : 2024-04-03T19:30:00+02:00 – 2024-04-03T21:00:00+02:00

À l’occasion de la Journée de commémoration du génocide des Tutsi, découvrez ce documentaire en présence de son réalisateur, Bernard Bellefroid.

Ils ignoraient qu’au Rwanda être né Tutsi était un crime. Les vies de Fiacre, Fidéline et Olivier se sont arrêtées en 1994. Aux derniers jours de ces enfants se mêlent trois temps: la mémoire du génocide, les procès Gacaca de 2005 et la résilience du village où ceux qui ont exterminé et ceux qui ont aimé reprennent une vie commune. Le film tente d’approcher une vérité, de restaurer leur existence et l’histoire d’une colline pour toutes les collines.

Bernard Bellefroid, diplômé de l’école supérieure des arts, l’INSAS, est un réalisateur belge de fictions et de documentaires: Rwanda, les collines parlent (2005) récompensé par de nombreux prix. Il est également l’auteur d’une nouvelle, Ibuka Muzungu souviens-toi, le prédateur blanc, publié par les Éditions Luce Wilquin.

