Une des mille collines de Bernard Bellefroid Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles Paris, 14 novembre 2023, Paris.

Le mardi 14 novembre 2023

de 20h00 à 21h30

.Tout public. payant

Plein tarif : 5€ / Réduit : 3€

Dans le cadre du Mois du film documentaire, le CWB|Paris vous propose la projection du film UNE DES MILLE COLLINES en présence de Bernard Bellefroid.

Ils ignoraient qu’au Rwanda être né Tutsi était un crime. Les vies de Fiacre, Fidéline et Olivier se sont arrêtées en 1994. Aux derniers jours de ces enfants se mêlent trois temps : la mémoire du génocide, les procès Gacaca de 2005 et la résilience du village où ceux qui ont exterminé et ceux qui ont aimé reprennent une vie commune. Le film tente d’approcher une vérité, de restaurer leur existence et l’histoire d’une colline pour toutes les collines.

Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles 46 rue Quincampoix 75004 Paris

Contact : +33153019696 reservation@cwb.fr https://my.weezevent.com/une-des-mille-collines-de-bernard-bellefroid?

DR