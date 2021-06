UNE DES DERNIÈRES SOIRÉES DE CARNAVAL Opéra de Massy, 10 octobre 2021-10 octobre 2021, Massy.

N’attendez, ici, aucune intrigue spectaculaire, mais plutôt la matière joyeuse et clairvoyante de ce qui fait la vie en société. La comédie de Carlo Goldoni nous conduit chez un tisserand de Venise, le dernier jour du Carnaval, qui marque aussi la fin de la saison théâtrale. Zamaria a convié chez lui quelques amis. On joue aux cartes. On dîne. On rit. On danse. On parle d’amour. Et on pose la question de l’exil… Des histoires d’amour, de couples, souvent mouvementées et toujours passionnées, des intrigues amoureuses, des ragots et des rires, un entrecroisement subtil de rapports et d’échanges humains jalonnent cette soirée pleine de facéties.Interprété en costumes d’époque au rythme entraînant d’un répertoire de musiques populaires, cet élégant spectacle est mis en scène par Clément Hervieu-Léger, sociétaire de la Comédie-Française.

Tarifs: de 17€ à 30€

Écrite par Goldoni en guise d’adieu à son public, avant de quitter Venise pour Paris, la pièce exalte les couleurs de la vie et de l’amour.

Opéra de Massy 1 Place de France, 91300 Massy, France



