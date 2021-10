Une des dernières soirées de carnaval Espace Marcel Carné, 2 octobre 2021, Saint-Michel-sur-Orge.

Une des dernières soirées de carnaval

Espace Marcel Carné, le samedi 2 octobre à 20:30

C’est avant de quitter Venise pour rejoindre Paris que Carlo Goldoni écrit Une des dernières soirées de Carnaval. Derrière un titre au doux parfum d’exil, on découvre une comédie joyeuse et subtile sur les rapports humains et durant laquelle on parle de départ, de commerce et d’amour, sans jamais perdre le sens de la noce ! En costumes d’époque et au rythme de musiques populaires, Clément Hervieu-Léger déploie un spectacle au-delà du temps. Sur scène, on danse, on joue, on chante. La musique retentit, les costumes virevoltent et les verres se remplissent. Peu à peu, les langues se délient, les arguments s’entrecroisent…

Tarif A+

Clément Hervieu-Léger s’empare de ce texte, drôle autant que mélancolique et invite à une réjouissante plongée au cœur des rapports humains. Un bijou tragique, comique et fascinant.

Espace Marcel Carné Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T20:30:00 2021-10-02T22:45:00