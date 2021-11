Une des dernières soirées de carnaval / De Carlo Goldoni | Clément Hervieu-Léger Le Grand R – Salle du Manège, 1 mars 2022, La Roche-sur-Yon.

Une des dernières soirées de carnaval ————————————- ### De Carlo Goldoni | Clément Hervieu-Léger **Le sociétaire de la Comédie-Française Clément Hervieu-Léger célèbre l’esprit de troupe et signe un élégant spectacle en costumes d’époque, qui exalte les couleurs de la vie et de l’amour.** Venise, 1762. Carlo Goldoni désespère de pouvoir imposer la réforme théâtrale qu’il appelle de ses voeux. Il souhaiterait que le théâtre en finisse avec les canevas hérités de la commedia dell’arte et que le texte soit le cœur de la représentation. Mais plus que jamais il se sent incompris par le public vénitien. Il décide alors de partir pour Paris. Dans la patrie de Molière, peut-être sera-t-il mieux entendu. Une des dernières soirées de carnaval sera ses adieux à Venise. La soirée se passe chez Zamaria, tisserand vénitien, le dernier soir du carnaval. Les invités arrivent les uns après les autres. On joue aux cartes, on dîne, on danse, on chante. Peu à peu, les intrigues amoureuses se dévoilent, les points de vue s’expriment, les arguments s’entrecroisent, fissurant l’apparente homogénéité d’un groupe qui tente de faire société. **Représentation en audiodescription** En partenariat avec Accès Culture Mer. 2 mars | 19h

Tarif B

Le Grand R – Salle du Manège Esplanade Jeannie Mazurelle, 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon Liberté Vendée



