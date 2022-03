« Une des dernières soirées de Carnaval » Arcachon, 18 mars 2022, Arcachon.

« Une des dernières soirées de Carnaval » Arcachon

2022-03-18 20:45:00 – 2022-03-18 22:55:00

Arcachon Gironde

Demain, la fête sera belle… et bien finie ! Une dernière soirée s’impose,

mais pas n’importe laquelle. Celle qui marquera la fin du carnaval, de

son faste et de ses excès.

Derrière un titre au doux parfum d’exil, une comédie joyeuse et subtile

sur les rapports humains, durant laquelle on parle de départ, de

commerce et d’amour, sans jamais perdre le sens de la noce !

Sur scène, on danse, on joue, on chante. La musique retentit, les

costumes virevoltent et les verres se remplissent.

Peu à peu, les langues se délient, les arguments s’entrecroisent,

fissurant l’apparente homogénéité d’un groupe qui tente tant bien que

mal d’inventer un nouveau « vivre ensemble ».

Interprétée en costumes d’époque au rythme entraînant d’un répertoire

de musiques populaires, elle apparaît ici comme un magnifique adieu

du dramaturge au public italien de la fin du XVIIIe

siècle, que Clément

Hervieu-Léger nous i

Demain, la fête sera belle… et bien finie ! Une dernière soirée s’impose,

mais pas n’importe laquelle. Celle qui marquera la fin du carnaval, de

son faste et de ses excès.

Derrière un titre au doux parfum d’exil, une comédie joyeuse et subtile

sur les rapports humains, durant laquelle on parle de départ, de

commerce et d’amour, sans jamais perdre le sens de la noce !

Sur scène, on danse, on joue, on chante. La musique retentit, les

costumes virevoltent et les verres se remplissent.

Peu à peu, les langues se délient, les arguments s’entrecroisent,

fissurant l’apparente homogénéité d’un groupe qui tente tant bien que

mal d’inventer un nouveau « vivre ensemble ».

Interprétée en costumes d’époque au rythme entraînant d’un répertoire

de musiques populaires, elle apparaît ici comme un magnifique adieu

du dramaturge au public italien de la fin du XVIIIe

siècle, que Clément

Hervieu-Léger nous i

+33 5 57 52 97 75

Demain, la fête sera belle… et bien finie ! Une dernière soirée s’impose,

mais pas n’importe laquelle. Celle qui marquera la fin du carnaval, de

son faste et de ses excès.

Derrière un titre au doux parfum d’exil, une comédie joyeuse et subtile

sur les rapports humains, durant laquelle on parle de départ, de

commerce et d’amour, sans jamais perdre le sens de la noce !

Sur scène, on danse, on joue, on chante. La musique retentit, les

costumes virevoltent et les verres se remplissent.

Peu à peu, les langues se délient, les arguments s’entrecroisent,

fissurant l’apparente homogénéité d’un groupe qui tente tant bien que

mal d’inventer un nouveau « vivre ensemble ».

Interprétée en costumes d’époque au rythme entraînant d’un répertoire

de musiques populaires, elle apparaît ici comme un magnifique adieu

du dramaturge au public italien de la fin du XVIIIe

siècle, que Clément

Hervieu-Léger nous i

Brigitte Enguerand / Divergence

Arcachon

dernière mise à jour : 2022-01-02 par