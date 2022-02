UNE DEMI-JOURNÉE : LES SABLONS, HISTOIRE D’UN INVENTAIRE Le Mans, 19 mars 2022, Le Mans.

Le Mans Sarthe

Le service Inventaire de la région des Pays de la Loire mène depuis 2019, un inventaire de l’habitat en série au Mans. Venez découvrir la passionnante histoire d’un quartier construit de toutes pièces par un des plus grands urbanistes français, Pierre Wago, entre le Pont des Vendéens, l’église Saint-Martin et l’usine des Eaux.

Votre guide sera Julien Hardy du service tourisme et patrimoine.

Départ : parvis de l’église Saint-Martin de Pontlieue, avenue Jean-Jaurès.

Billetterie uniquement à la maison du Pilier-Rouge.

