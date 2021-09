Aulan Château d'Aulan Aulan, Drôme Une demeure d’exception au cœur du parc naturel des baronnies Château d’Aulan Aulan Catégories d’évènement: Aulan

En 1635, Isabeau de l’Espine héritière du fief d’Aulan épouse François-Marie de Suarez et lui apporte en dot le château. Construit sur un éperon rocheux dominant la vallée du Toulourenc, le château d’Aulan a connu depuis le XII ème siècle de nombreuses transformations. Malmené à la Révolution, le château a été entièrement remanié dans un style Viollet-Le-Duc dans la deuxième moitié du XIX ème siècle par le marquis Arthur de Suarez d’Aulan. Ce dernier, amoureux de cette terre décida d’y construire une demeure à la hauteur de sa passion. Maire d’Aulan, conseiller général de la Drôme, député de la Drôme et écuyer à la cour de Napoléon III, il s’intéressa particulièrement aux questions agricoles. C’est lui qui introduisit le pin noir d’Autriche afin de reboiser la région. C’est ce même amour pour ce lieu qui conduit son petit fils le comte Charles de Suarez d’Aulan à reprendre cette demeure. Depuis 1958, le château d’Aulan est la seule demeure privée des Baronnies ouverte à la visite. Accompagné par un guide durant 45 mn, vous découvrirez à travers salons, salles à manger, chambres, un intérieur habité, décoré de multiples objets, se rapportant au second Empire et à l’histoire de la famille. Aujourd’hui, il est toujours la propriété de leurs descendants, c’est un lieu de rassemblement familial.

Tarif réduit pour les adultes à 5 euros, enfant jusqu’à 18 ans : gratuit.

Le château d'Aulan vous ouvre ses portes, demeure familiale toujours habitée des Suarez d'Aulan, famille influente de l'ancien canton de Séderon sous Napoléon III .

