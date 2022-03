Une demande en mariage tout terrain : Théâtre hors les murs Agen, 21 mai 2022, Agen.

Une demande en mariage tout terrain : Théâtre hors les murs Agen

2022-05-21 – 2022-05-21

Agen Lot-et-Garonne Agen

Proposé par le Théâtre Ducourneau. Avec les Compagnies Les 13 Lunes et Les Lubies.

C’est de l’humain, de l’émotion qui déborde, et tous les coups sont permis ! Courte pièce en sept scènes, Une demande en mariage tout terrain excelle à peindre les caractères fébriles et excessifs de petits propriétaires terriens.

Chez les Tchouboukov, un jeune homme maladif, Lomov, vient faire sa demande en mariage. La mère, veuve soupe au lait, le reçoit. Nathalie, jeune fille vive et obstinée, l’espère. Une phrase malheureuse, un détail dérisoire… alors s’abattent toutes les vieilles rancœurs qui couvent entre les familles. Les compagnies Les Lubies et des 13 Lunes réinventent un Tchekhov dans une version tout terrain jubilatoire. Les comédiens rapportent cette fable “ici et maintenant”, ils adaptent leur jeu au lieu imposé.

+33 5 53 66 26 60

Théâtre Municipal Ducourneau Agen

Agen

