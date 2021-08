Marmoutier Centre d'Interprétation du Patrimoine — Point d'Orgue Bas-Rhin, Marmoutier Une découverte sensorielle de l’orgue Centre d’Interprétation du Patrimoine — Point d’Orgue Marmoutier Catégories d’évènement: Bas-Rhin

### Plongez au coeur de la musique à la découverte d’un instrument unique au monde ! La visite est interactive. Comprenez l’orgue avec notre parcours interactif, qui est une invitation à toucher, à expérimenter et à écouter le monde fascinant de l’orgue. Tout au long du parcours, des éléments manipulables vous dévoileront la surprenante mécanique du « Roi des instruments ». La découverte se poursuit avec la visite guidée d’Organum XXI, l’orgue éclaté de Point d’Orgue : Levez les yeux ! Vértiable outil pédagogique, de concert et de création musicale, Organum XXI invite à la manipulation. L’exposition temporaire « Une épopée du cinéma par sa musique » mérite le détour. Les visites d’Organum XXI sont obligatoirement guidées et proposées à heures fixes, à savoir 14h30, 16h45 et 18h.

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

Centre d'Interprétation du Patrimoine — Point d'Orgue 50 rue du Couvent, 67440 Marmoutier Marmoutier Bas-Rhin

18-19 septembre 2021, 13h00-18h30

