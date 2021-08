Une découverte exceptionnelle d’un avion des années 1930, entièrement restauré Aérodrome, 18 septembre 2021, Thouars.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Aérodrome

### L’association des Ailes Anciennes Thouarsaises, propriétaire de son hangar sur l’aérodrome de Thouars depuis 2017, a récemment remis en état de vol un avion biplace en tandem à aile parasol de 1931. Cet aéronef américain n’avait plus volé depuis 1965 après un accident ayant complètement détruit l’aile et ses mâts ainsi que le moteur et ses capots, les planchers, cloisons et ses tableaux de bord. Après cinq années de travail, cet aéronef vole à nouveau et c’est le seul en Europe actuellement… Les AAT exploitent aussi un biplace côte-à-côte à aile haute de 1940 (Taylorcraft BL 65) et ont déjà bien avancé dans deux projets d’aéronefs français : l’assemblage d’un monoplace de formule Mignet (Pou-du-ciel de 1946) et la « grande visite » d’un avion militaire d’observation dénommé Norvigie (NC-856 de 1954). Œuvrant dans la sauvegarde du patrimoine aéronautique, vous serez les bienvenus dans le hangar de ces avions lors des Journées européennes du patrimoine. L’association des Ailes Anciennes Thouarsaises (ATT) a été fondée en 2015.

Gratuit. Entrée libre.

Aérodrome Route de Poitiers, 79100 Thouars Thouars Deux-Sèvres



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T19:00:00