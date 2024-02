Une découverte collective de la Caserne Bascule la Caserne Bascule Joigny, jeudi 21 mars 2024.

L’idée de ce weekend de 3 jours est de vous faire vivre et découvrir ce projet et ce lieu au travers d’un doux mélange d’échanges et d’expérimentations, de temps de chantiers, d’ateliers, de moment pour soi permettant la réflexion ou juste le repos, au gré des envies. Le tout dans un juste équilibre entre temps dans le corps, le cœur et la tête. Ce sera vous qui proposerez et composerez votre programme sur place.

Pour participer à ce weekend d’accueil, votre présence est requise du jeudi soir jusqu’au dimanche soir (départ à partir de 18h) afin de permettre une bonne organisation collective et de préserver la dynamique de groupe qui sera créée. Il n’est donc pas possible de venir qu’une partie de ces 3 jours.

On démarrera jeudi 21 mars en fin de journée par un repas collectif en mode auberge espagnole (chacun.e ramène un truc sain et végé à partager), l’accueil ce fera à partir de 17h et le repas sera à 20h (si vous souhaitez manger sur place il est important d’arriver avant 20h et si vous avez déjà mangé vous pouvez arriver jusqu’à 21h maximum). À 21h, nous ferons un tour d’inclusion et d’intention tous.tes ensemble pour apprendre à se connaître, puis il y aura un temps d’installation dans les chambres (fin prévue vers 22h30).

Le vendredi matin, nous partons pour une visite de la CasBa, puis une présentation du projet dans lequel vous atterrissez, puis nous établirons collectivement le planning du reste du weekend.

Le weekend se terminera le dimanche à 18h après un temps de clôture collectif. Vous pouvez aussi dormir une nuit de plus et rester sans souci jusqu’au lundi sur place si vous le souhaitez :)

Le projet est entièrement porté par des bénévoles, et le lieu fonctionne en auto-gestion, on vous expliquera tout ça en détail :) Cela implique que vous allez contribuer à la vie quotidienne du lieu, notamment pour la cuisine, la plonge et le ménage en fin de weekend.

Vous serez maximum 18 à participer à ce weekend “Comme à la CasBa”, et il y aura aussi sur place des habitant.e.s ainsi que potentiellement d’autres personnes du coin ou de passage, donc nous serons à priori une trentaine sur le lieu ce weekend-là.

Côté transport la gare de Joigny est à 1h15 de train depuis Paris-Bercy, donc assez facile d’accès depuis pas mal de coins de France. Il y a ensuite 30 minutes de marche depuis la gare jusqu’à la CasBa (si vous venez de loin pas de souci pour repartir le lundi matin et si besoin d’arriver plus tôt c’est possible, dites-nous)

Côté dodo vous dormirez en chambre partagée de 3 à 6 personnes (lits simples)

Côté tunes Il n’y a pas de prix fixe pour votre participation à ce weekend. Le projet est entièrement bénévole, et la contribution aux frais pour le bâtiment et la nourriture se fait en participation consciente. Vous pourrez estimer cela après votre séjour et donner ce que vous souhaitez, ce que vous pouvez, et ce qui vous paraît juste.

Carole, Gaëtan et Yvain seront les facilitateur.ices pour ce weekend. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 19:00:00

fin : 2024-03-24 19:00:00

la Caserne Bascule 6 Square al Idrisi bâtiment 6B

Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lacasernebascule@gmail.com

