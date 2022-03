Une décennie d’engagements féministes autour de la place V Cinéma l’Univers, 5 mars 2022, Lille.

Une décennie d’engagements féministes autour de la place V

du samedi 5 mars au dimanche 6 mars à Cinéma l’Univers

Pour fêter leurs 10 ans et à l’occasion du 8 mars, l’Échappée et Chez Violette s’associent pour un week-end de retrouvailles, de rencontres, et d’échanges. Expo des œuvres des ateliers audiovisuels de l’Échappée, projections, discussions, brunch, bar… _Le programme détaillé à retrouver sur [www.lechappee-lille.fr](http://www.lechappee-lille.fr) et le Facebook de Chez Violette, mais il est déjà riche !_

Prix libre

Pour les 10 ans de l’Echappée et un peu plus pour Chez Violette !

Cinéma l’Univers 16 rue Georges Danton, lille Lille Lille-Moulins Nord



2022-03-05 2022-03-06