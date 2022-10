Une déambulation musicale pour un voyage dans le temps – Les Minutes Bleues Corseul Corseul Catégories d’évènement: Corseul

Ctes-d’Armor Corseul La nuit tombe et une atmosphère mystérieuse émane de Coriosolis. Lumière bleue, musique et cérémonie romaine vous transportent hors du temps. Dans un jeu, d’indice en indice, enfants et adultes découvrent le musée. Une lumière bleue enveloppe les vitrines des collections gallo-romaines et médiévales de Coriosolis. Tendez l’oreille : une musique douce imprègne les lieux. Soudain, en enfilant un casque de réalité virtuelle, vous remontez le temps. Vous êtes au temple de Mars, 1 800 ans en arrière. Suivez Lelius, un jeune gallo-romain du IIe siècle. Il vous entraîne vers le temple de Mars. L’émotion vous saisit quand une cérémonie se tient sous vos yeux. Ensuite, le casque enlevé, laissez-vous guider par une mélodie. Elle vous conduit dans une salle où des musiciens vous attendent. Rien que pour vous, l’école de musique de Plancoët-Plélan est venue interpréter quelques morceaux du répertoire classique, sur le thème du crépuscule. Ouvrez vos oreilles, le charme se poursuit. Hors du temps, vous lâchez prise pendant que la nuit s’installe. Le saviez-vous ? Coriosolis est un espace qui invite à découvrir le site archéologique de Corseul, une ville gallo-romaine datant du Ier siècle avant J.-C. au IIIe siècle de notre ère. Du 30 octobre au 4 novembre, pour fêter en douceur le passage à l’heure d’hiver, l’événement Les Minutes Bleues vous invite à des découvertes inédites et exclusives aux sublimes couleurs automnales dans 8 sites costarmoricains. Abbaye, châteaux, musées, sites naturels… tous ont imaginé de remarquables expériences, des moments rares à explorer, souvent baignés dans la lumière bleue de l’aube ou du crépuscule, la fameuse heure bleue qui a inspiré tant d’artistes. contact.coriosolis@dinan-agglomeration.fr +33 2 96 83 35 10 https://www.dinan-agglomeration.fr/Culture-sport-loisirs/CORIOSOLIS-Centre-d-interpretation-du-Patrimoine/Coriosolis Rue César Mulon Coriosolis Corseul

