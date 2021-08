Bar-le-Duc Place Exelmans Bar-le-Duc, Meuse Une déambulation musicale aux tonalités Premier Empire Place Exelmans Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

Meuse

Une déambulation musicale aux tonalités Premier Empire Place Exelmans, 18 septembre 2021, Bar-le-Duc. Une déambulation musicale aux tonalités Premier Empire

Place Exelmans, le samedi 18 septembre à 11:00

### Déambulation musicale dans les rues du centre-ville sur les traces des maréchaux d’Empire en compagnie de la Batterie des Grognards de Haute-Alsace et d’un guide-conférencier. En cette année du bicentenaire de la mort de Napoléon Ier, remontez le cours de l’Histoire et partez à travers la ville sur les traces des maréchaux d’Empire barisiens en compagnie de la Batterie des Grognards de Haute-Alsace et d’un guide-conférencier. Différentes stations sont prévues pour découvrir la vie de ces personnages historiques tout en vivant un moment musical fort grâce aux morceaux du Premier Empire.

Gratuit. Accès libre.

Déambulation musicale dans les rues du centre-ville sur les traces des maréchaux d’Empire en compagnie de la Batterie des Grognards de Haute-Alsace et d’un guide-conférencier. Place Exelmans Place Exelmans, 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bar-le-Duc, Meuse Autres Lieu Place Exelmans Adresse Place Exelmans, 55000 Bar-le-Duc Ville Bar-le-Duc lieuville Place Exelmans Bar-le-Duc